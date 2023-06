© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come il vino pregiato, il Ningxia, nella Cina nord-occidentale, migliora sempre di più invecchiando! Grazie a decenni di duro lavoro, la sua industria vinicola ha prodotto vini eccezionali e una destinazione turistica unica. Scoprite come l'ex deserto del Gobi sia ora sulla buona strada per lo sviluppo. (Xin)