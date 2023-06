Decreto Pa: Patuanelli (M5s), centrodestra voleva ddl per rafforzare Corte conti, "come si cambia per non morire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Il 22 aprile 2021 il centrodestra proponeva un ddl per potenziare il controllo concomitante dei magistrati della Corte dei Conti sul Pnrr. Oggi, dato che non sanno come gestire il Pnrr, lo smantellano. 'Come si cambia, per non morire'". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Stefano Patuanelli. (Rin)