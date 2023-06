Norvegia: inaugurazione del "Padiglione Italia" alla fiera Nor-Shipping a Lillestroem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Norvegia, Stefano Nicoletti, è presente oggi alla cerimonia di apertura del “Padiglione Italia” di Ice-Agenzia/Ita alla fiera Nor-Shipping, che si tiene dal 6 al 9 giugno 2023 presso il centro fieristico Nova Spectrum di Lillestroem (Oslo). La fiera Nor-Shipping, a cadenza biennale, rappresenta il principale evento europeo dedicato ai settori della cantieristica navale, della tecnologia e dei servizi marittimi ed è un punto d’incontro fondamentale all'interno della catena del valore del settore marittimo e oceanico, che in Norvegia è il secondo più importante del paese, dopo quello del petrolio e del gas. Nell'ambito dell'attività promozionale a favore del settore della nautica da diporto, Ice-Agenzia/Ita, in collaborazione con Confindustria Nautica, è presente nella Hall E con un padiglione interamente dedicato alle eccellenze italiane del settore marittimo. Grazie alla presenza di un numero significativo di fornitori di logistica, tecnologia e attrezzature marittime, attività cantieristiche, servizi di sicurezza e salvataggio e macchinari, la fiera offre ottime opportunità per le aziende estere e garantisce importanti volumi di domanda di subfornitura.(Sts)