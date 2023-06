Ucraina: Scholz, esplosione diga Nova Khavkhova è aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione della diga di Nova Khavkhova, in Ucraina meridionale, è “un'aggressione della Russia, a tutto quel che sembra, per fermare l'offensiva” con cui le Forze armate ucraine intendono difendere il proprio Paese. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Rtl”. Per il capo del governo federale, l'attacco contro la diga di Nova Khavkhova è “del tipo che abbiamo temuto a lungo” e avrà gravi conseguenze per quanti vivono nell'area dell'infrastruttura. Secondo Scholz, questo sviluppo della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina dimostra come il conflitto sia entrato “in una nuova dimensione”. La diga di Nova Khavkhova si trova nella parte della regione di Kherson occupata dalle truppe russe. (Geb)