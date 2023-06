Asia-Pacifico: Banca mondiale, la crescita economica accelererà al 5,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica nella regione dell’Asia orientale e del Pacifico accelererà al 5,5 per cento nel 2023, dopo il 3,5 per cento registrato nel 2022, grazie in particolare alla ripresa della Cina. Lo indicano i dati contenuti nell’ultimo rapporto della Banca mondiale sulle prospettive economiche globali. La crescita della Cina è stata rivista al rialzo dall’istituto grazie a una ripresa dell’economia più rapida del previsto, che sta incentivando la spesa dei consumatori in particolare sui servizi. Esclusa la Cina, tuttavia, la crescita della regione è in rallentamento dal 5,8 per cento del 2022 al 4,8 per cento del 2023. Secondo la Banca mondiale, infatti, il commercio regionale resta penalizzato dalla debole domanda globale. Nel 2024 la crescita in Asia orientale e Pacifico dovrebbe rallentare al 4,6 per cento in ragione del graduale esaurimento degli effetti legati alla riapertura della Cina. L’istituto evidenza anche i rischi legati all’irrigidimento delle condizioni finanziarie globali, alla debolezza del settore immobiliare cinese, alle tensioni geopolitiche e, in particolare per le economie minori, agli effetti dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali. (Was)