Piemonte: intelligenza artificiale superare i 43 milioni di euro nel 2022

- Il mercato dell'intelligenza artificiale in Piemonte è in continua crescita. Lo certificano i dati diffusi da Confindustria Piemonte durante la quinta tappa del roadshow Anitec-Assinform e Piccola industria. Nel 2022 il mercato dell'Intelligenza Artificiale in Piemonte ha superato i 43 milioni di euro, con un'importante prospettiva di crescita fino 72,9 milioni di euro nel 2024. Il mercato digitale della regione ha raggiunto i 5,9 miliardi di euro nel 2022, con una crescita del 1,1 per cento rispetto al 2021. La percentuale di imprese piemontesi con almeno un livello base di digitalizzazione è cresciuta attestandosi al 74,8 per cento nel 2022 rispetto al 61,8 per cento del 2021. "È un piacere per me poter rappresentare nella mia duplice veste di presidente di Anitec-Assinform e Confindustria Piemonte il settore del digitale e l'industria della nostra regione. Momenti come questi mostrano la forza e la capacità del nostro sistema di essere a fianco delle imprese soprattutto nei momenti di forte trasformazione come quello che stiamo attraversando - ha affermato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay -. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le aziende operano, con un impatto significativo proprio sulle Pmi. (segue) (Rpi)