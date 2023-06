Piemonte: intelligenza artificiale superare i 43 milioni di euro nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovare è una priorità assoluta, puntando sulle nuove tecnologie digitali a partire dall'intelligenza artificiale che sono oggi già accessibili e che possono aumentare significativamente produttività e competitività. Qui in Piemonte abbiamo una solida tradizione nell'industria dell'automotive, della manifattura, dell'informatica e dell'elettronica e un ecosistema imprenditoriale dinamico. E anche grazie alla presenza di un sistema universitario di altissimo livello offre un ambiente favorevole per sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale per promuovere la competitività e la crescita delle nostre Pmi. È il momento di rafforzare le collaborazioni e le sinergie, anche sfruttando al meglio le risorse del Pnrr, mettendo insieme tutti gli attori pubblici e privati nel nostro territorio e guardare al digitale come un alleato prezioso e imprescindibile per la crescita del sistema industriale e il ruolo già da protagonista nelle filiere nazionali e internazionali in diversi mercati", ha concluso Gay. (Rpi)