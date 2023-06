Tlc: come si è arrivati allo sciopero di settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra dei prezzi nel settore delle telecomunicazioni ha portato a una compressione dei margini e dei ricavi degli operatori, a fronte di costi sempre più grandi: una deriva che non smette di destare preoccupazione tra i lavoratori, oggi scesi in piazza a Roma per difendere oltre 20 mila posti di lavoro e per rimettere le Tlc al centro della transizione digitale del Paese. Tutto è cominciato nel 2016, quando la commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, ha dato il via libera alla fusione tra la vecchia Wind e Tre, imponendo l’ingresso di un quarto operatore nel mercato, Iliad. Quest’ultimo entrò nel mercato con un approccio commerciale molto aggressivo, innescando una guerra dei prezzi, sulla quale anche gli altri operatori hanno avuto la loro responsabilità, accettando quel tipo di competizione. La presenza di quattro operatori nel mercato mobile – a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, dove ce ne sono tre – ha portato benefici ai consumatori nel breve periodo, con una forte riduzione dei prezzi: si è passati infatti dal pagare 20-30 euro a 5-6 euro al mese. Tuttavia, già nel medio periodo, gli utenti stanno riscontrando performance e qualità di reti sempre meno solide. La pandemia e la crisi energetica hanno contribuito negativamente alla situazione, con gli operatori Tlc che hanno iniziato a rallentare fortemente sugli investimenti. Inoltre, gli operatori non hanno potuto usufruire degli aiuti del governo, come i crediti d’imposta, in quanto non sono stati inclusi nella categoria di aziende energivore. Anche i flussi di cassa, che un tempo erano molto sostenuti e sostanziosi, hanno iniziato ad erodersi fortemente: in qualche caso si sta addirittura assistendo a fenomeni di cassa negativa. Tutto ciò ha prodotto una serie di piani di tagli, esuberi, uscite volontarie e contratti di solidarietà, ma anche operazioni straordinarie da parte dei singoli operatori di settore. Ad oggi gli operatori non sono riusciti ad ottenere molto in termini di sostegno economico dal governo ma all’orizzonte si profila un decreto legge ad opera del ministero delle Imprese e del Made in Italy sugli asset strategici: all’interno dovrebbe essere presente un capitolo dedicato al settore Tlc. I tempi di presentazione del decreto non sono però ancora noti. (Rin)