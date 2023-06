Sanità: Fontana, programmazione sbagliata, vero problema è carenza medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sanità il problema, non è tanto quello dei medici a gettone, ma quello che sta finalmente emergendo: in Italia mancano 30 mila medici, questo è il vero problema. È stata sbagliata la programmazione, sono più di 10 anni che in Italia si sono tagliate le risorse per la sanità". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'odierna seduta di consiglio regionale a Palazzo Pirelli. "Si è sbagliata la programmazione del numero chiuso nelle università – ha proseguito -, soprattutto delle specialità. Adesso bisognerà recuperare e trovare delle soluzioni tampone. Quello che la gente deve sapere è che questo è un problema che riguarda la programmazione nazionale di medici e infermieri. Nei nostri territori c'è un ulteriore problema legato alla Svizzera che è un attrattore. Bisogna rivedere tutto, anche le risorse che si danno ai medici e mettersi a norma con la realtà europea". (Rem)