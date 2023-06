Colombia: sospesi ordini di cattura contro comandante Eln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri Petro ha pubblicato su twitter, e poi rimosso, un messaggio in cui si annunciava il via a un "cessate il fuoco" con l'Eln, da giovedì 8 giugno. Nel messaggio, intercettato dai media locali, compariva la foto di una riunione dei vertici militari, con una schermo sullo sfondo nel quale campeggiava la scritta "Accordo del cessate il fuoco bilaterale, nazionale e territoriale", seguito dall'elenco delle condizioni per mettere da parte le armi. Si parla di un impegno mensile a verificare l'applicazione dell'accordo, inizialmente pensato per "6 mesi, a partire dall'8 giugno", data in cui peraltro dovrebbe finire il terzo ciclo di negoziati tra governo ed Eln, aperto dai primi di maggio a Cuba. Tolto il primo tweet, Petro ha pubblicato una foto con i militari, ma senza ulteriori dettagli, accompagnato da un messaggio più anonimo: "Continua la discussione con i vertici militari sui progressi del dialogo con l'Eln a Cuba". (segue) (Mec)