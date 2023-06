Colombia: sospesi ordini di cattura contro comandante Eln (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "cessate il fuoco" è, per il presidente Petro, il primo e necessario passo per approdare alla "pace totale" con tutte le formazioni armate del Paese, obiettivo cruciale del primo governo di sinistra nella storia della Colombia. A fine 2022, sempre su twitter, Petro aveva annunciato un accordo di deporre le armi con tutte le bande armate, compreso l'Eln, che però smentiva di aver mai trovato l'intesa, costringendo il presidente - anche in quella occasione - a correggere il tiro. L'argomento è entrato quindi nel nuovo ciclo di colloqui tra governo ed Eln, l'ultimo dei quali - aperto a inizio maggio - era stato messo in pausa dai paramilitari, in protesta per dichiarazioni del capo dello Stato definite "altalenanti", e per questo inaffidabili per il proseguimento del negoziato. (segue) (Mec)