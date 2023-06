Sanità: Asl Rieti, in fase di accreditamento la Rete locale di cure palliative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La peculiarità della Rete Locale di Cure Palliative della Asl di Rieti è la presa in carico globale, caratterizzata da una gestione del paziente da parte di una equipe multiprofessionale (medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali e Oss), con pronta disponibilità medico/infermieristica 24 ore su 24; l'integrazione con le cure domiciliari e con l'assistenza di base dei Medici di Medicina Generale; la stretta collaborazione con le Associazioni di volontariato e di pazienti; procedure condivise tra le strutture della Rete per gli aspetti clinico-assistenziali e di supporto anche psicologico e psico-sociale (counselling) ai caregiver e alla famiglia; l'integrazione e la complementarietà alle terapie "pro-attive" che prevedono la centralità del paziente lungo tutto il percorso di cura e dei suoi familiari. Proprio per i fattori qualificanti e per i criteri omogenei per la gestione dei percorsi di cura, la Rete Locale di Cure Palliative è riferimento regionale e la Asl di Rieti è tra le prime Aziende in Italia ad aver avviato il percorso di accreditamento. (Com)