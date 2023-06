Romania: Banca centrale, riserve valutarie scese a 53 miliardi di euro a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve valutarie della Banca nazionale di Romania sono ammontate a maggio a 53 miliardi di euro, registrando un calo dello 0,5 per cento rispetto al mese di aprile. Lo ha annunciato la stessa Banca centrale con un comunicato. A maggio sono stati registrati afflussi per 1,8 miliardi di euro e deflussi per 2 miliardi di euro. Il livello della riserva aurea è rimasto stabile a 103,6 tonnellate. Le riserve internazionali della Romania al 31 maggio ammontavano a 59,1 miliardi di euro, rispetto ai 59,3 miliardi di euro del mese precedente.(Rob)