Spagna: popolari, su patti e coalizioni non accettiamo lezioni dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo, "non accetta lezioni" su patti e coalizioni dopo una legislatura in cui il governo è stato "in coalizione" con formazioni come Bildu o Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). Lo ha detto il leader della formazione conservatrice, Alberto Nunez Feijoo, spiegando che se i socialisti non accetteranno che la lista più votata debba governare, il Pp dovrà "giocare" con le "regole che accetta". Feijoo ha dichiarato di sentirsi "in grado di raggiungere una maggioranza sufficiente" per governare "da solo" dopo le elezioni generali, un obiettivo al quale, ha detto, non rinuncerà. "E mi sento in grado di dire, a nome del mio partito, che se non vinco non merito di essere il presidente del governo. Penso che se tutti giocassimo così, sarebbe molto più facile", ha spiegato. Inoltre, il leader dei popolari ha accusato Sanchez di aver "fratturato ed indebitato la società spagnola più di chiunque altro", senza riuscire a "recuperare la ricchezza che il Paese aveva nel 2019". "Abbiamo perso potere d'acquisto, soprattutto per i redditi medi e bassi. Questo ci lascia con un deficit economico astronomico", ha concluso.(Spm)