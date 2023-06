Ucraina-Vaticano: Zelensky incontra cardinale Zuppi, al centro formula di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha avuto oggi un incontro con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. E' quanto ha reso noto lo stesso presidente ucraino su Telegram. "Abbiamo discusso la situazione in Ucraina e la cooperazione umanitaria nel quadro della formula di pace ucraina. Solo gli sforzi uniti, l'isolamento diplomatico e la pressione sulla Russia possono influenzare l'aggressore e portare una pace giusta nella terra ucraina", si legge nel messaggio di Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha inoltre invitato la Santa Sede a contribuire all'attuazione del piano di pace ucraino. "L'Ucraina accoglie con favore la disponibilità di altri Stati e partner a trovare modi per raggiungere la pace, ma dal momento che la guerra è sul nostro territorio, l'algoritmo per raggiungere la pace può essere solo ucraino", ha ribadito Zelensky. (Kiu)