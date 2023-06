Casa: Fontana, sostegno affitti può avere significato, ma problema va risolto alla base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno affitti è una misura che può avere il suo significato, "ma bisogna risolvere il problema alla base, senza cercare di nascondersi dietro un dito". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'odierna seduta di consiglio regionale a Palazzo Pirelli. Per Fontana "noi come Regione siamo già impegnati su questo, già prima che emergesse il problema, che gli studenti si mettessero legittimamente e giustamente a protestare". "Basti pensare – ha aggiunto - a tutte le risorse che abbiamo messo con il politecnico, con il conservatorio, con Brera per la realizzazione di nuovi campus universitari che vanno nella direzione di offrire possibilità di residenza a costi contenuti. È chiaro che bisogna fare di più, noi stiamo anche investendo fondi del Pnrr anche guardando non soltanto gli studenti ma anche quella fascia che ha difficoltà ad accedere al mercato libero per cui stiamo investendo in housing sociale. Proprio adesso stiamo lavorando a un grosso progetto di questo tipo, stiamo parlando con altre istituzioni e altri enti, per dare risposte concrete alle categorie che più stanno soffrendo. Bisogna vedere quali accelerazioni potrà dare il nuovo codice degli appalti però non mi sento di fare previsioni sui tempi. Il cantiere del campus sono in fase di partenza, quelli dell'housing sociale con i fondi del Pnrr stanno rispettando i tempi, per quanto riguarda questo nuovo progetto che stiamo ancora parlando abbiamo ben presente il tema". (Rem)