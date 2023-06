© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares è oggi a Torino in visita allo stabilimento di Mirafiori per una riunione di lavoro con il team Italiano. Nella fabbrica Torinese attualmente la produzione è concentrata in particolare sulla 500 elettrica e sulle Maserati GranTurismo e Gran Cabrio. (Rpi)