Tlc: a Rubano al via i cantieri del "Piano Italia 1 Giga"

- Sono in partenza a Rubano (Padova) i cantieri di Open Fiber nell'ambito del 'Piano Italia 1 Giga': il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso il bando indetto da Infratel. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30 per cento finanziato da Open Fiber. L'intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Il piano prevede la realizzazione di reti ad alta velocità con una copertura di circa 3,9 milioni di civici. "L'Amministrazione di Rubano - dichiara il Sindaco Sabrina Doni - accoglie con favore la scelta di Open Fiber di realizzare nel territorio Comunale un intervento infrastrutturale che consentirà a molti cittadini di poter usufruire di una connessione veloce". (segue) (Com)