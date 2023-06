Ucraina: Ue, distruzione diga Nova Khakovka mette a rischio migliaia di civili e centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi della Russia contro le infrastrutture civili critiche ucraine hanno raggiunto oggi un livello senza precedenti con la distruzione della diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka. È quanto si legge in una nota congiunta dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e del commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. "L'Unione europea condanna questo attacco con la massima fermezza. Rappresenta una nuova dimensione delle atrocità russe e può costituire una violazione del diritto internazionale, in particolare del diritto umanitario internazionale", continua la nota. "L'inondazione a valle sta mettendo a rischio la vita di centinaia di migliaia di civili in circa 80 insediamenti, compresa la città di Kherson. Ciò aggrava la già disastrosa situazione umanitaria in quelle aree", prosegue Borrell. "L'abbassamento del livello dell'acqua della diga compromette anche l'accesso all'acqua di raffreddamento dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia. (segue) (Beb)