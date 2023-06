Ucraina: Ue, distruzione diga Nova Khakovka mette a rischio migliaia di civili e centrale Zaporizhzhia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo atto disperato, la Russia sta anche continuando la sua spericolata scommessa nucleare, mettendo a rischio il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in chiara violazione delle precedenti risoluzioni del Consiglio dei governatori dell'Aiea e della Conferenza generale, nonché dei cinque principi per garantire la sicurezza nucleare nella centrale di Zaporizhzhia stabiliti dal Direttore generale dell'Aiea. È irresponsabile e del tutto inaccettabile", prosegue poi l'Alto rappresentante Ue. "Restiamo in contatto con le autorità ucraine per garantire l'assistenza immediata dell'Unione europea. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea (Ercc) sta monitorando attivamente la situazione ed è in stretto contatto con il Servizio di emergenza dello Stato ucraino", prosegue Borrell specificando che l'Ucraina può richiedere assistenza nell'ambito del Meccanismo di protezione civile dell'Ue (Ucpm). "Siamo pronti a rispondere a qualsiasi necessità immediata, compresi cibo e acqua potabile", ha concluso. (Beb)