Speciale energia: idrogeno, Usa presentano strategia per ridurre emissioni di Co2 del 10 per cento entro il 2050

- Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha pubblicato un piano d’azione per utilizzare l’idrogeno in settori ad elevato impatto ambientale, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica del Paese del 10 per cento entro il 2050, rispetto ai livelli registrati nel 2005. Nel documento si fa riferimento soprattutto a settori come la chimica, la metallurgia e i trasporti, che determinano un tasso di emissioni inquinanti più elevato rispetto ad altri comparti. La strategia prevede anche una serie di misure per ridurre i costi legati alla produzione di idrogeno da elettrolisi, sviluppando al contempo gli hub regionali. L’idrogeno aggiuntivo verrebbe inoltre prodotto sfruttando prevalentemente fonti energetiche rinnovabili: il cosiddetto idrogeno verde. (Was)