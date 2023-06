Speciale energia: Casa Bianca dopo decisione Opec+, impegnati a mantenere equilibrio tra domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono impegnati a mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta di petrolio. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Commentando la recente decisione del cartello Opec+, il quale ha annunciato una proroga fino al 2024 dei tagli alla produzione stabiliti nei mesi scorsi, Kirby ha affermato che “il prezzo del petrolio non ha registrato impatti rilevanti dopo l’annuncio, e il prezzo della benzina continua a scendere: l’amministrazione Biden continuerà a lavorare per il bene dei cittadini e della nostra economia”. (Was)