Speciale difesa: Usa-Danimarca, premier Frederiksen, vogliamo rafforzare cooperazione nel campo della difesa

- La Danimarca intende rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti nel campo della difesa e della sicurezza. Lo ha detto la premier danese, Mette Frederiksen, prima di un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden. “Credo sia molto importante per tutta Europa avere negli Stati Uniti un presidente come Joe Biden, che sostiene con forza l’alleanza transatlantica”, ha aggiunto, sottolineando l’importante sostegno fornito dai due Paesi all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. (Was)