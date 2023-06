Speciale difesa: Usa-Danimarca, Biden, lavoriamo con alleati Nato per rafforzare sicurezza collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca è tra gli alleati più importanti e affidabili degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, prima di un bilaterale alla Casa Bianca con la premier danese, Mette Frederiksen. “Siamo qui per discutere i nostri valori e come proteggerli, soprattutto per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina contro la Federazione Russa”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti, insieme agli alleati della Nato, stanno preparando nuove misure per “rafforzare la nostra difesa collettiva”. (Was)