Speciale difesa: Crosetto, Carabinieri a servizio del Paese a 360 gradi

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I Carabinieri sono "al servizio del Paese a 360 gradi per garantire legalità, libertà e soprattutto prossimità, si fanno carico di esigenze e sicurezza degli italiani". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel giorno si celebra il 209mo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. "Finché ci saranno i Carabinieri ci sarà anche l'Italia", ha aggiunto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. I Carabinieri, ha proseguito Crosetto, "sono 'il vicino di casa in divisa', la faccia affidabile dell'Italia che non teme confronti. Clebriamo una colonna portante dello Stato e della nostra identità", ha aggiunto. (Com)