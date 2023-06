Speciale difesa: Casa Bianca, la Cina è sempre più aggressiva nello stretto di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta adottando un comportamento sempre più aggressivo, soprattutto nello stretto di Taiwan e nel Mar cinese meridionale. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Stiamo notando una crescente aggressività, che stiamo gestendo e a cui siamo pronti a rispondere: ovviamente manterremo aperti i canali di comunicazione con Pechino, per ribadire quanto questi incidenti siano inaccettabili”, ha detto. L’ammiraglio ha fatto riferimento a due episodi: la collisione sfiorata tra due caccia nei cieli del Mar cinese meridionale, la settimana scorsa; e una manovra aggressiva avvenuta nel fine settimana da parte di una nave cinese nei confronti di un cacciatorpediniere statunitense, nello stretto di Taiwan. “Continueremo a volare e navigare nello spazio aereo e nelle acque internazionali, e la Cina non ha alcuna ragione per comportarsi così: incidenti del genere aumentano il rischio di errori e incomprensioni, e presto o tardi qualcuno si farà male”, ha concluso. (Was)