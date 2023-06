Speciale difesa: Germania, ministro Difesa Pistorius, forniremo all'Indonesia due A400M

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Germania fornirà all'Indonesia due aerei da trasporto militare A400M, prodotti dal consorzio europeo Airbus. La relativa decisione verrà assunta dal governo federale nelle prossime settimane. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine dell'incontro con l'omologo indonesiano, Prabowo Subianto, che ha tenuto a Giacarta. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esponente del governo federale è impegnato in un giro di visite in Asia con tappe a Singapore, in Indonesia e in India. Con questo viaggio, Pistorius persegue l'obiettivo della Germania di accrescere la propria presenza nell'Indo-Pacifico rafforzando i rapporti con i partner della regione, anche mediante le esportazioni militari. A tal fine, nella visita che effettuerà a Nuova Delhi, Pistorius sarà accompagnato da una delegazione del settore della difesa tedesco. Tra i partecipanti vi sarà Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), divisione navale del conglomerato industriale Thyssenkrupp che intende costruire sottomarini in cooperazione con le imprese indiane. (Geb)