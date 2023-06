Speciale difesa: Zoffili (Lega), grazie Carabinieri, presidio di legalità sul territorio lariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con profonda emozione che ho partecipato a Como alla celebrazione del 209mo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri che si è svolta presso il comando provinciale. I militari dell'Arma sono sempre operativi per garantire la sicurezza dei cittadini, sono un simbolo insostituibile e un presidio di legalità sul territorio, per questo ringrazio di cuore tutti i Carabinieri della nostra provincia e d'Italia per il prezioso lavoro che svolgono, in particolare i comandanti della stazione di Erba, luogotenente Gaetano Marco Ensabella, e del comando provinciale di Como, tenente colonnello Giuseppe Colizzi con i loro uomini e donne. Dalla criminalità comune al bullismo, dallo spaccio di stupefacenti alle baby gang, sono numerosi gli interventi svolti da uomini e donne in divisa, che costituiscono il nostro orgoglio e il nostro fiore all'occhiello. Grazie anche per la vicinanza che tutti i Carabinieri dimostrano verso le persone in difficoltà, svolgendo un'opera fondamentale a supporto dei cittadini più deboli. Un ringraziamento speciale a tutti i Carabinieri in congedo presenti alla cerimonia con diverse rappresentanze e al Presidente dell'Associazione nazionale Carabinieri Erba Gianmario Colzani". Lo afferma il deputato comasco della Lega Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione Difesa e presidente della delegazione parlamentare italiana Osce. (Rin)