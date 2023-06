Pnrr: Paita (Az-Iv), Pd che parla di deriva ungherese aiuta la Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico che grida all'attacco alla democrazia qualsiasi cosa accada non è più credibile: si dimentica che le stesse cose che oggi contesta erano state fatte in quota parte dal governo Draghi, nel quale era anche il Pd. Chi parla di deriva ungherese aiuta la Meloni". Così la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita. "Si può criticare il governo, che sul Pnrr sta annaspando, dando colpe a destra e a sinistra per mascherare la propria incapacità di realizzare le opere. Quanto è contenuto nel decreto su cui è stata posta la fiducia non è la soluzione al problema di velocizzare le procedure, ma i toni usati dal Pd sono inaccettabili", conclude Paita. (Com)