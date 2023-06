Italia-Libia: possibile la firma di accordi su sicurezza, energia e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prevista la firma di quattro o cinque accordi di cooperazione tra Italia e Libia in occasione della visita a Roma del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abulhamid Dabaiba, domani e giovedì 8 giugno. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, un protocollo d'intesa riguarderà la sicurezza e la lotta alle migrazioni irregolari non solo via mare, ma anche via terra nel deserto del Sahara. Un tema, quello della controllo dei confini meridionali, a cui sta lavorando anche l’Unione Europea, tramite il Coordinamento regionale dell’Ue per il Sahel (Racc) e la missione Ue di assistenza alle frontiere in Libia (Eubam), con la “One Desert Initiative”, il progetto regionale per coordinare gli sforzi di cooperazione transfrontaliera nella delicata area del Sahel e che coinvolge in prima linea Burkina Faso, Ciad, Libia, Mali, Mauritania e Niger. Un altro accordo dovrebbe riguardare la riduzione delle emissioni di CO2, un settore dove la Libia – Paese membro del cartello petrolifero Opec – è ancora piuttosto indietro e che potrebbe vedere passi in avanti grazie alla cooperazione tra la National Oil Corporation (Noc, l’ente petrolifero statale libico) e l’Eni. Sorprese, inoltre, potrebbero arrivare dal settore delle infrastrutture e in particolare del traffico internet. (segue) (Res)