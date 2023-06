Italia-Libia: possibile la firma di accordi su sicurezza, energia e infrastrutture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla questione migratoria, secondo una bozza di protocollo d'intesa tra il Viminale e il ministero dell’Interno libico pervenuta ad “Agenzia Nova” da fonti libiche prevede, prevede al suo primo articolo lo “scambio di informazioni e competenze sul contrasto al traffico di esseri umani”, nonché la “prosecuzione della formazione” degli ufficiali della Guardia costiera libica, secondo un “meccanismo da concordare successivamente”. La bozza del memorandum, che è ancora in fase di trattativa e revisione, include inoltre la “prosecuzione della consegna di navi e attrezzature marittime alla Libia”, oltre allo “svolgimento di esercitazioni congiunte in mare e la fornitura di sostegno tecnico e logistico al Comando delle Guardie costiere della Libia", inclusi "droni, apparecchiature di comunicazione wireless, telecamere e dispositivi di tracciamento”. La bozza dell'intesa prevede anche la “revisione di speciali misure di sicurezza per proteggere i confini meridionali della Libia e monitorare le rotte del deserto che portano i migranti illegali nelle città costiere”. (segue) (Res)