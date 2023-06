Italia-Libia: possibile la firma di accordi su sicurezza, energia e infrastrutture (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo secondo articolo, la bozza del memorandum d'intesa sulla sicurezza tra Italia e Libia che dovrebbe essere firmato a Roma “impegna le due parti ad avviare iniziative di cooperazione, in accordo con le intese raggiunte tra i due Paesi, (...) per ridurre l'afflusso di migranti irregolari, oltre a fornire i mezzi necessari per le operazione di salvataggio in mare, il rimpatrio delle salme e il sostegno alle istituzioni che operano in questo campo”. Al terzo articolo della bozza, la parte italiana si “impegna a continuare a fornire supporto tecnico e tecnologico alle forze di sicurezza libiche responsabili della lotta all'immigrazione clandestina”. (segue) (Res)