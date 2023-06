Italia-Libia: possibile la firma di accordi su sicurezza, energia e infrastrutture (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte loro, i libici si impegnano al quarto articolo dell'intesa "a utilizzare le attrezzature e i materiali forniti dagli italiani esclusivamente da parte degli enti per il contrasto alle migrazioni irregolari, secondo quanto convenuto". Il quinto articolo afferma che entrambe le parti si impegnano a realizzare un “programma di formazione per combattere la criminalità in tutte le sue forme”. Il sesto articolo prevede che un gruppo di lavoro congiunto segua tutte le questioni concordate, tenendo riunioni a rotazione ogni sei mesi. Entrambe le parti si impegnano poi, al settimo articolo, a risolvere eventuali future controversie attraverso le vie ufficiali. L'articolo otto della bozza stabilisce che “il presente protocollo è applicabile in conformità alle leggi italiane, libiche e internazionali”. L’articolo nove, infine, prevede che il protocollo “entri in vigore alla data della sua firma e abbia una durata di tre anni, e che possa essere automaticamente prorogato per lo stesso periodo (3 anni) in assenza di obiezione di una delle parti”. (segue) (Res)