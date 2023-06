Italia-Libia: possibile la firma di accordi su sicurezza, energia e infrastrutture (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerano i primi cinque mesi del 2023, la rotta libica figura al secondo posto, dietro la Tunisia, con 22.662 persone sbarcate in Italia al primo giugno, il doppio rispetto ai 10.986 migranti arrivati nello stesso periodo del 2022. Più della metà dei nuovi arrivi dalla Libia è giunto dalla Cirenaica, la regione orientale della Libia dominata dal generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) sostenuto dai mercenari del gruppo russo Wagner. Dai barconi salpati dalle coste libiche della Tripolitania sono sbarcati dall'inizio dell'anno a oggi 8.923 migranti, mentre da quelle della Cirenaica 13.506. A tal proposito, è opportuno segnalare un aumento delle attività di contrasto alle migrazioni irregolari, sia in Tripolitania che in Cirenaica. Il Governo di unità nazionale ha lanciato una vasta operazione militare e di sicurezza contro i trafficanti di esseri umani e i contrabbandieri di carburante nell’area di Zawiya, importante città costiera a ovest della capitale, che include l’utilizzo di droni d’attacco per bombardare i covi degli scafisti. A est, le unità affiliate all’Lna hanno arrestato nella sola giornata del 31 maggio oltre mille presunti migranti irregolari a Tobruk e Musaid. In questi stessi luoghi sono state trovate anche delle officine per la fabbricazione di barche di legno per le partenze irregolari via mare verso l'Italia. Inoltre, fatto inedito, un barcone con a bordo almeno 500 migranti è stato recentemente respinto a Bengasi, la roccaforte del generale dell'Lna. (Res)