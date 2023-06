Ucraina: Zelensky, esplosione centrale Nova Kakhovka è più grande catastrofe ambientale ultimi decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka ha portato alla più grande catastrofe ambientale artificiale in Europa degli ultimi decenni. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento al vertice dei Nove di Bucarest (B9) a Bratislava. "Sfortunatamente, da più di un anno, la Russia controlla sia la diga che la centrale idroelettrica di Nova Kakhovka. Farla esplodere in qualche modo dall'esterno con bombardamenti è fisicamente irrealistico. E' stata minata dagli occupanti russi ed è saltata in aria", ha affermato il leader ucraino. Come ha sottolineato Zelensky, d'ora in poi "ogni nostro passo, ogni nostra decisione, ogni nostro vertice dovrebbe rafforzare tutti noi nella difesa contro il terrore russo". "E senza dubbio, il vertice della Nato di Vilnius dovrebbe garantire ciò", ha concluso. (Vap)