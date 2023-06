Sudafrica: poliziotto morto in circostanze sospette, indagava su evasione "stupratore di Facebook"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Sudafrica ha confermato la morte di uno degli investigatori principali sulla fuga dal carcere dello stupratore e assassino Thabo Bester. Secondo quanto riferito dalla polizia in una nota, le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'apparente morte per suicidio del 59enne brigadiere Jackson Mkhaulesi, trovato morto ieri nella sua auto. All'inizio della giornata, secondo quanto riferito, Mkhaulesi aveva partecipato a un'udienza in tribunale in cui aveva testimoniato la fidanzata di Bester, Nandipha Magudumana. Noto come lo "stupratore di Facebook" per aver utilizzato i siti di social network per adescare le sue vittime, Bester aveva simulato la sua morte per evadere di prigione lo scorso anno. Lui e la sua fidanzata, accusata di averlo aiutato a fuggire, sono stati arrestati in Tanzania ad aprile e riportati in Sudafrica per affrontare la giustizia. (Res)