Tunisia-Italia: in corso da oltre un'ora il colloquio tra premier Meloni e presidente Saied

- E' in corso da un'ora e mezza il colloquio al Palazzo di Cartagine, nella capitale tunisina, tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica di Tunisia, Kaies Saied. Meloni è stata accolta stamane all’aeroporto di Tunisi-Cartagine dalla prima ministra tunisina, Najla Bouden, con la quale ha avuto un colloquio più lungo del previsto. La presidente del Consiglio dovrebbe rivedere Bouden al palazzo del governo nella Kasbah di Tunisi prima di ripartire per l'Italia. La missione si inserisce nel solco del sostegno che Roma continua ad assicurare al Paese nordafricano nei negoziati con il Fondo monetario internazionale e nella gestione dei flussi migratori. La visita avviene inoltre a pochi giorni di distanza dalla telefonata intercorsa tra Meloni e il presidente della Repubblica tunisina Saied, nella quale si è parlato anche delle relazioni bilaterali nel settore energetico e degli investimenti. Si tratta della quarta tappa di Meloni in Nord Africa dopo la partecipazione al vertice di Sharm el Sheikh, in Egitto, nel novembre 2022, e le visite ufficiali in Algeria e Libia nel gennaio 2023. (Tut)