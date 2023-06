Ue: presidente Coldiretti Prandini, accelerare su Tea e cisgenetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha ribadito la necessità di accelerare rispetto ai temi strategici della cisgenetica e delle Tecnologie di evoluzione assistita (Tea). "Abbiamo la necessità di velocizzare su temi strategici come la Tea (Tecnologie di evoluzione assistita) e la cisgenetica, che possono diventare una risposta particolarmente significativa per quanto riguarda l'aumento della capacità produttiva nel contesto europeo e una maggior sostenibilità all'interno delle filiere del comparto agricolo", ha detto in un punto stampa a Bruxelles, al termine di alcuni incontri avuti alla Commissione europea. "Il confronto con la direttrice generale alla salute, la dottoressa Gallina, è stato rassicurante sul fatto che ci sarà un parere positivo e nell'evitare che ci siano ulteriori prolungamenti rispetto al dibattito, come minacciato dal vicepresidente della Commissione Timmermans, nel momento in cui non dovessero essere approvati altri protocolli per quanto riguarda ciò che da lui è stato proposto alle commissioni competenti", ha aggiunto. (Beb)