Femminicidio: La Russa, se fossi al governo affronterei tema con energia, rispetto donne nasce in famiglia

- "Se fossi al governo" quello dei femminicidi "sarebbe uno dei temi che cecherei di affrontare con la maggior energia possibile". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a "L'Aria che tira" su La7. Ieri all'anniversario della fondazione dei Carabinieri "ho detto che come minimo occorre raddoppiare il numero di Carabinieri che si occupano di reati di genere da 600 a 1.200", ha spiegato. "Mi veniva voglia di indire una manifestazione di soli uomini perché il femminicidio è questione di uomini", ha aggiunto La Russa. Un segnale "credo debba partire dalle famiglie, sin da piccoli: io ci provo, ho tre figli maschi" e "il rispetto per le donne nasce in famiglia", ha continuato La Russa. (Rin)