Ucraina: Commissione Ue, distruzione diga Nova Khakovka è nuova escalation

- La distruzione della diga di Nova Khakovka rappresenta una nuova escalation della guerra di aggressione russa in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Posso dire che la distruzione di Nova Kakhovka porta l'attacco alle infrastrutture civili e ai civili in Ucraina a un livello senza precedenti", ha detto. "Naturalmente, l'Unione europea condanna fermamente questo orribile e barbaro attacco contro una parte cruciale dell'infrastruttura ucraina, con terribili conseguenze umanitarie e ambientali", ha aggiunto. "È ovvio che ciò avviene nel contesto dell'illegale aggressione russa, nell'ambito della quale Putin non ha esitato a usare la fame e l'energia come arma", ha proseguito Stano, affermando che Putin ha usato "l'inverno come arma" e che "sta giocando una scommessa nucleare con le centrali in Ucraina". Si tratta di una nuova escalation, ha concluso il portavoce Ue. "Un nuovo segnale di escalation, che porta la natura orribile e barbara dell'aggressione russa contro l'Ucraina a livelli senza precedenti". (Beb)