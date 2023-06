Sardegna: Loceri, un convegno sul ruolo della famiglia e delle istituzioni nel disagio giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro con specialisti ed esperti e il confronto sul tema del disagio giovanile e le devianze, perché i giovani non siano visti come un problema, bensì come la più importante risorsa per una comunità e il suo futuro. Allo stesso tempo, le forme di disagio e malessere che li colpiscono e che possono sfociare in devianze vanno affrontate indagando le cause. Perché è da qui che si deve partire, con un approccio che restituisca fiducia e speranza nei confronti dei ragazzi perché la società, la famiglia e le istituzioni siano per loro un luogo sicuro. Con questa premessa, l’amministrazione comunale di Loceri, in Ogliastra, ha organizzato per sabato 10 giugno 2023 un incontro di confronto, analisi e riflessione su un tema, quello dei giovani, sui cui sta concentrando importanti sforzi e numerose attività. E a partire da un’analisi delle comunità educative oggi, per una riflessione ad ampio spettro in vista di azioni multiple sul territorio. Fortemente voluta dal sindaco di Loceri Gianfranco Lecca, l’iniziativa, che coinvolge direttamente gli addetti ai lavori. Un’occasione di analisi e riflessione a cui interverranno rappresentanti di istituzioni, comunità educative ed esperti. (segue) (Rsc)