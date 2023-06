Sardegna: Loceri, un convegno sul ruolo della famiglia e delle istituzioni nel disagio giovanile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parlerà delle forme di disagio e malessere dell’età evolutiva, di come alcuni comportamenti possono sfociare in reato e delle loro ricadute a livello sociale. Obiettivo, trarre quanti più spunti possibili per avviare strategie ed interventi di prevenzione. "Questo convegno nasce in seguito al sentimento dell’amministrazione comunale nei confronti delle future generazioni. Abbiamo coinvolto don Ettore Cannavera fondatore della Comunità La Collina di Serdiana per affrontare in modo capillare il malessere giovanile partendo da episodi e narrazioni che hanno visto protagonisti i giovani non solo nei nostri paesi ma anche a livello nazionale – spiega il sindaco Lecca - Abbiamo bisogno di fare squadra sulle comunità educative è la tematica su cui l’amministrazione comunale sta concentrando molti sforzi attraverso la prevenzione. La cura è sicuramente importante ma è fondamentale prevenire e mettere in atto tutte le azioni possibili per evitare l’aggravarsi dei problemi. Un compito che spetta anche alle comunità educative. Su questi temi ci faremo quindi delle domande per poi essere proattivi, il tutto con un’ottica di grande speranza, perché dobbiamo guardare ai giovani con fiducia e ottimismo visto che rappresentano il nostro futuro". (Rsc)