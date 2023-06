Taiwan: ministro Esteri Cina, apprezziamo "approccio corretto" di Icao sul dossier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno, gli alleati diplomatici di Taiwan hanno ripetutamente invocato l'accesso dell'isola all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, osteggiato dalla Cina che rivendica l'isola come parte del territorio nazionale. La proposta ha trovato anche il sostegno del senatore democratico Jeff Merkley e del repubblicano Ted Cruz, che lo scorso anno hanno presentato una proposta di legge per chiedere all'amministrazione Biden di sviluppare una strategia tesa a garantire l'inclusione di Taiwan nell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (Icao). La richiesta era stata avanzata in precedenza anche dal segretario statunitense ai Trasporti, Pete Buttigieg. "Crediamo che tutti i Paesi, soprattutto quelli che gestiscono spazi aerei di particolare rilevanza come Taiwan, debbano avere l'opportunità di partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione", aveva detto durante l'ultima assemblea Icao. (Cip)