Milano: Carabinieri, in corso rilievi a casa di Impagnatiello, si cerca anche cellulare vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'abitazione di Alessandro Impagniatiello, a Senago, sono in corso i rilievi tecnico-scientifici della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Milano. Si cercano tracce per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche il sostituito procuratore Alessia Menegazzo e il Procuratore Aggiunto Letizia Mannella, che coordinano le indagini. I Carabinieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono anche alla ricerca del cellulare della vittima, che l'uomo avrebbe gettato in un tombino. (Rem)