- "Io sono eletto a Milano da sempre" e "capisco fino in fondo le ragioni della gente del Nord che chiede maggior autonomia". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a "L'Aria che tira" su La7. "Non sono per nulla contrario" al progetto di Autonomia differenziata, "ma deve essere controbilanciata dallo Stato", ha concluso. (Rin)