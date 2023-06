Ucraina: Polonia, distruzione diga Nova Kakhovka reca i segni di un crimine di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia condanna “in modo incondizionato” l’ennesimo “atto di barbarie russa senza precedenti” in Ucraina. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Varsavia relativo all’esplosione della diga di Nova Kakhovka, sul fiume Dnipro. L’attacco è “una seria violazione delle norme basilari del diritto umanitario, della tutela dell’ambiente e reca i segni di un crimine di guerra”, ha riferito il ministero polacco. La distruzione della diga “crea un pericolo diretto per la vita della popolazione civile che vive sulle rive del Dnipro al di sotto della diga” e apre anche alla possibilità di “una catastrofe ecologica con conseguenze senza precedenti a livello regionale e con ripercussioni per tutta l’Europa”. “La Polonia compirà ogni sforzo per assicurarsi che la Russia sia internazionalmente responsabile e che gli autori di questa azione criminale siano puniti” e chiede in reazione di “imporre altre sanzioni severe contro la Federazione Russa”. (Vap)