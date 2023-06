Milano: Carabinieri, in corso rilievi a casa di Impagnatiello, si cerca anche cellulare vittima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono infatti tuttora in corso, nei pressi della fermata Metro Comasina, le operazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano per tentare il recupero del cellulare di Giulia Tramontano. Le attività sono svolte con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Milano per trovare il cellulare della giovane che sarebbe stato gettato in un tombino da Alessandro Impagnatiello dopo aver ucciso la fidanzata incinta al settimo mese di gravidanza. (Rem)