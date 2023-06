Torino: un chilo e mezzo di hashish in casa, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il commissariato di Polizia del Centro ha arrestato due cittadini Marocchini di 24 e 23 anni gravemente indiziati per detenzione di sostanze stupefacenti. Ad insospettire gli agenti sono state alcune urla sentite in uno stabile di via Giaveno. I poliziotti hanno quindi deciso di raggiungere l'appartamento da dove provenivano le grida trovando una casa con diversi cittadini stranieri, ognuno con un proprio letto e un'area personale. Tra i letti gli agenti hanno trovato un quantitativo di hashish pari ad un chilo e mezzo. Inoltre, in una valigia, i poliziotti hanno trovato 14 smartphone di varie marche e modelli. Tutti elementi che hanno spinto gli agenti ad effettuare i due arresti. (Rpi)