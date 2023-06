Sociale: Cisl Lazio incontra assessore regionale, "soddisfatti, ora attendiamo si mantengano impegni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle Residenze per anziani pubbliche, prosegue Coppotelli, "nel settembre 2020 c'è stata la firma delle organizzazioni sindacali e degli assessori alla salute e alle politiche sociali. A questo punto occorrono risposte. Vale la pena ricordare che quell'accordo prevedeva una serie di misure a sostegno del sistema socio-sanitario, con un modello di assistenza più vicina alle persone. Abbiamo altresì chiesto un faccia a faccia con il presidente Francesco Rocca, che detiene la delega alla sanità. Inoltre abbiamo sollecitato un rapporto sulle risorse assegnate alla Regione Lazio per la missione denominata M5C2: nel gennaio 2022 ci venne detto che erano previsti 153 milioni con una serie di progetti approvati per i vari Comuni e distretti del Lazio. Sempre in quell'occasione si parlò di un cronoprogramma con tanto di report annuali fino al 2026". (segue) (Com)