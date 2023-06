Sociale: Cisl Lazio incontra assessore regionale, "soddisfatti, ora attendiamo si mantengano impegni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl, sottolinea il segretario del Lazio, "ritiene prioritario istituire un tavolo di confronto permanente, con incontri mensili o bimestrali. Magari predisponendo un apposito protocollo. Il tema è troppo importante e delicato". Per Coppotelli "c'è stata un'apertura in tal senso dell'assessore Maselli, il quale si è detto pure disponibile a coinvolgere le parti sociali per la predisposizione di un piano regionale sociale di programmazione, che abbia valenza triennale. Non solo: Maselli ha esplicitamente parlato di un piano regionale sulla non autosufficienza. E perfino dell'emanazione di un piano regolatore dell'integrazione socio-sanitaria, con l'obiettivo di riordinare e semplificare la materia, magari con l'emanazione di un Testo unico". Pertanto "come Cisl Lazio abbiamo costantemente rivendicato il confronto come strumento fondamentale per raggiungere risultati e centrare target. Il tema della non autosufficienza e il disagio sociale caratterizzano la nostra epoca. Le risorse stanziate vanno considerate come investimenti e non come un costo. A questo punto attendiamo risposte importanti nel solco della strada tracciata. Il rispetto degli impegni sarà la migliore risposta alle tante emergenze da affrontare e risolvere", conclude Coppotelli. (Com)